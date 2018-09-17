Bölücü terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları, bölücü terör örgütünün alanını iyice daralttı.

Yurt içinde ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarla örgüte ağır kayıplar verdiriliyor.

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül'de Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğu tespit edildi.

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör turuncu listede aranan "Ali Gever" kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül 2018'de yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu, yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemelerden tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Eylül'de düzenlenen hava harekatı ile 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda PKK'lı iki teröristin tespit edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyonda tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada biri kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile birlikte aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde son 3 günde toplamda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in merkeze bağlı Ölek köyü kırsalında 16 Eylül'de düzenlenen hava destekli operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 16 Eylül'de gerçekleştirilen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Gri kategoride aranan terörist yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı kurye ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Sabri Kartal'ın, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Yüksekova Yürekli köyünde olduğu tespit edildi.

Kartal, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.

"Gri" listedeki terörist Kartal'ın yakalanması için 300 bin lira ödül konulmuştu.

Kaynak: AA