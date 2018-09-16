Gri kategoride aranan terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Yüksekova İlçesinde terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı olarak kurye, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve ‘Terörden Arananlar Listesinde’ gri kategoride yer alan Sabri Kartal isimli terörist, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova Yürekli Köyünde tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda yakalanan terörist gözaltına alındı.

"Gri" listedeki terörist Kartal'ın yakalanması için 300 bin lira ödül konulmuştu.

Kaynak: TRT Haber