Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda yoğun sis
[Fotoğraf: DHA]
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oluyor. Görüş mesafesi 15 metreye kadar düşen bölgede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı.
Güzergah üzerinde sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sıradaki Haber
Osmaniye'de tedbirleri ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz