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Türkiye
DHA 18.04.2024 22:21

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönündeki tüpünün 90 metre uzatılmasının ardından Kurban Bayramı sonrasında İstanbul yönünün de heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak.

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak
[Fotograf: İHA]

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresinde yapıldı.

Toplantıya daire müdürleri ile kaymakamlar ve kamu kurumlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıya katılan Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli’ndeki yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalar yaparak, "Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpü yaşanan heyelanlar nedeniyle Ankara istikametinde 90 metre uzatıldı. İstanbul istikametinde de uzatma çalışması yapılacak. Bu çalışmanın Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çalışma tarihi hem trafik yoğunluğu hem de mevsim şartları göz önünde bulundurularak hesaplandı. Aynı zaman diliminde viyadük ve köprülerde de derz yenileme ve bakım çalışmaları yapılacak" dedi.

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