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Türkiye
AA 18.04.2024 20:12

Ankara'da toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ücretsiz hizmet verecek.

Ankara'da toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
[Fotoğraf: Arşiv]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dini ve milli bayram günlerinde sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması kararı kapsamında vatandaşlar, 23 Nisan'da toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz, 360 güzergahta hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, mobil uygulama ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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