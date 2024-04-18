Ankara'da toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dini ve milli bayram günlerinde sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması kararı kapsamında vatandaşlar, 23 Nisan'da toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz, 360 güzergahta hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, mobil uygulama ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.