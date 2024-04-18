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Türkiye
AA 18.04.2024 16:58

İzmir'de 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'de 2 otomobili çaldığı iddiasıyla yakalanan kişinin 7 farklı suçtan toplam 94 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İzmir'de 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 14 Nisan'da Konak ilçesinde bir otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına aldığı S.B ve T.G'yi işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şüpheliler hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekipler, olayın asıl şüphelisi U.H.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken şüphelinin 17 Nisan'da Buca ilçesinde başka bir otomobili de çaldığını belirledi.

Asayiş Şube Oto Hırsızlığı ve Buca ilçe ekipleri, otomobili Konak Çukur Mahallesi'nde bularak sahibine teslim etti.

Ekipler, şüpheli U.H.Y'i kovalamaca sonucu metruk bir binada yakaladı.

Yapılan incelemede U.H.Y'nin 7 farklı suç dosyasından toplam 94 yıl 2 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığını belirlendi.

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