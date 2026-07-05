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Dünya
AA 05.07.2026 03:53

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü kutladığını kaydeden Zelenskiy, "Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ülkesine sağladığı destekten dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini aktararak, "Amerika'nın, bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz" dedi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık."

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