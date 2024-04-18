Az Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.04.2024 22:21

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 70 metre uzatılacak

Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli tüplerinin heyelan riskine karşı İstanbul istikametinde 70 metre uzatılacağını duyurdu.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 70 metre uzatılacak
[Fotograf: İHA]

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Fidan, Karayolları Genel Müdürlüğünün il genelindeki yatırım ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Fidan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpünün, yaşanan heyelanlar nedeniyle Ankara istikametinde 90 metre uzatıldığını hatırlattı.

İstanbul istikametinde de uzatma çalışması yapılacağını aktaran Fidan, bunun Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getirdi.

Fidan, çalışma tarihinin, hem trafik yoğunluğu hem de mevsim şartları göz önünde bulundurularak hesaplandığını belirterek, aynı zaman diliminde viyadük ve köprülerde de derz yenileme ve bakım çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, 2022 yılında aşırı yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, çalışmalar sonucunda tünelin Ankara istikameti 90 metre uzatılmıştı.

ETİKETLER
Bolu Ulaşım
Sıradaki Haber
Deprem bölgesindeki köprü ve yollarda olumsuz bir duruma rastlanmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:07
Tokat'ta art arda depremler
01:32
TBMM kararı Resmi Gazete'de
01:25
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli daha öldü
01:00
Aydın'da 32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
00:24
AB, Brexit'in genç nüfus üzerindeki etkisini azaltmak istiyor
00:40
ABD, Filistin'in BM üyeliğini veto etti
BAE'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
BAE'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Tokat'ta deprem anı kamerada
Tokat'ta deprem anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ