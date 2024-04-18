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Türkiye
AA 18.04.2024 21:47

Deprem bölgesindeki köprü ve yollarda olumsuz bir duruma rastlanmadı

Bakan Uraloğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki köprü ve yollarımızda yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesindeki köprü ve yollarda olumsuz bir duruma rastlanmadı
[Fotograf: AA]

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Gece 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Tokat'ın yanı sıra Aksaray, Kırıkkale, Çorum, Kayseri, Çankırı, Kırşehir, Samsun, Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi.

Depremde can kaybı yaşanmazken,, Tokat'ta 2 konut, 5 ahır ve 2 minare hasar gördü. Yozgat'ta 2 katlı bir bina yıkıldı, 8 köyde küçük çaplı hasarlar meydana geldi.

Deprem bölgesindeki köprü ve yollarda olumsuz bir duruma rastlanmadı

İki ilde 112 acil çağrı merkezlerine iki yüzden fazla ihbar yapıldı. Tokat ve Yozgat'a diğer kentlerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Tokat'ta 5,6 ve 4,4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,6 ve 4,4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta il genelinde, Yozgat'ta ise Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki köprü ve yolların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki (200-19 ve 200-20 Sivas-Ankara Devlet Yolu ile 58-81 Şeyhhalil il yolu ve 850-03 ve 850-04 Sivas-Tokat Devlet Yolu) köprü ve yollarımızda yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Deprem Tokat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Tokat'ta deprem anı kamerada
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