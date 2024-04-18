Deprem bölgesindeki köprü ve yollarda olumsuz bir duruma rastlanmadı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Gece 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Tokat'ın yanı sıra Aksaray, Kırıkkale, Çorum, Kayseri, Çankırı, Kırşehir, Samsun, Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi.

Depremde can kaybı yaşanmazken,, Tokat'ta 2 konut, 5 ahır ve 2 minare hasar gördü. Yozgat'ta 2 katlı bir bina yıkıldı, 8 köyde küçük çaplı hasarlar meydana geldi.

İki ilde 112 acil çağrı merkezlerine iki yüzden fazla ihbar yapıldı. Tokat ve Yozgat'a diğer kentlerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Tokat'ta il genelinde, Yozgat'ta ise Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki köprü ve yolların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki (200-19 ve 200-20 Sivas-Ankara Devlet Yolu ile 58-81 Şeyhhalil il yolu ve 850-03 ve 850-04 Sivas-Tokat Devlet Yolu) köprü ve yollarımızda yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.