Ankara yönünde seyreden Cemal Yıldırım idaresindeki kamyonet ile Bolu Dağı Tüneli'nde önünde seyreden tıra çarptı. Daha sonra arkadan gelen 2 tır da kazaya karıştı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yol bir süre ulaşıma kapandı

Kazada yaralan sürücü Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan tırlardan birinde yüklü olan sıfır kilometre otomobillerden bazıları da kazada hasar gördü.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.