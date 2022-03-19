Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan 18 aracın 14'ü kaldırıldı. Yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Trafik akışı, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

https://t.co/MIXvOJQeVa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2022

"Mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım"

Gelen bilgilere göre can kaybının bulunmadığını söyleyen ve ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit şunları söyledi:

"Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz."

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Bakan Koca: 3'ü ağır 17 yaralı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kazada 3'ü ağır 17 yaralı olduğunu açıkladı:

"Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."