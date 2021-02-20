Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 05:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafeteryada yangın
[Fotoğraf: AA]
Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan bir kafeteryada yangın çıktı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.
[Fotoğraf: AA]
Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma sürüyor.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi Yangın
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