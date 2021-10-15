Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Bodrum'da içme suyu hattı patladı, otomobil çukura düştü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobil, içme suyu hattı çukuruna düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası asfalt parçalandı, tonlarca suyla cadde göle döndü. Su hattından tonlara metreküp su çevreye aktı.
[Fotoğraf: AA]
Yoldan geçen bir otomobil açılan çukura düştü. Araçta bulunan iki kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Belediye ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alındı, onarım çalışması başlatıldı.
Patlama nedeniyle bölgede bir süre su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.
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