Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında patlama meydana geldi, tazyikli su, asfaltı yarıp metrelerce havaya fışkırdı.

Yoldan geçen bir tırda hasar oluştu, bölgedeki 5 işletmeyi su bastı. Patlamanın ardından çevrede bir süre panik yaşandı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde patlama olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.