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Türkiye
AA 05.07.2023 11:01

Bodrum'da 2 bin 199 şişe sahte içki ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 199 şişe sahte içkiye el konuldu.

Bodrum'da 2 bin 199 şişe sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün "ALO 136" hattına gelen ihbar üzerine, Marmaris Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Bodrum Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile ortak gerçekleştirilen operasyonda Bodrum ilçesindeki bir otele baskın düzenlendi.

Aramada depo bölümünde kolilerin içerisine istiflenmiş 281 şişe votka, 314 şişe cin ve 1604 şişe rakı olmak üzere toplam 2 bin 199 şişe sahte içki bulundu. Ekiplerce yapılan kontrolde, şişelerde sızıntılar meydana geldiği, bandrollerinin geçersiz ve kapaklarının da sahte olduğu tespit edildi. Sahte içkilerin piyasa değerinin 1 milyon lira civarında olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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