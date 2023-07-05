İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda ekipler, halk dilinde "10 numara yağ" olarak tabir edilen akaryakıt imalatı yapılan yerleri belirledi.
Ekipler, çalışmaların devamında Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan şüpheliler, daha sonra serbest bırakıldı.