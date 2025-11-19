Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verdi.

Sulh ceza hakimliği, otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Görevlinin otel kapısını kilitlediği bilgisi yer aldı

Soruşturma dosyasında, otel sahibinin, yetki ve sertifika kaydı bulunmayan bir ilaçlama şirketine işlem yaptırdığına ilişkin tespitler ve ilaç kokusundan rahatsız olan bazı otel çalışanlarının bu durumu yöneticilere bildirmediğine ilişkin ifadeler yer aldı.

Soruşturmada ayrıca, resepsiyon görevlisinin otelin kapısını kilitleyip dışarı çıktığı, Servet Böcek’i kapının kilitli olmasından dolayı dışarı çıkamadığı ve kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu esnada resepsiyon görevlisinin gelerek kapıyı açtığı yönünde tespitlere yer verildi.