Açık 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 19.11.2025 22:51

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelip zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verdi.

Sulh ceza hakimliği, otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Görevlinin otel kapısını kilitlediği bilgisi yer aldı

Soruşturma dosyasında, otel sahibinin, yetki ve sertifika kaydı bulunmayan bir ilaçlama şirketine işlem yaptırdığına ilişkin tespitler ve ilaç kokusundan rahatsız olan bazı otel çalışanlarının bu durumu yöneticilere bildirmediğine ilişkin ifadeler yer aldı.

Soruşturmada ayrıca, resepsiyon görevlisinin otelin kapısını kilitleyip dışarı çıktığı, Servet Böcek’i kapının kilitli olmasından dolayı dışarı çıkamadığı ve kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu esnada resepsiyon görevlisinin gelerek kapıyı açtığı yönünde tespitlere yer verildi. 

ETİKETLER
İstanbul Zehirlenme
Sıradaki Haber
İstanbul'da alkollü sürücünün çarptığı otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
Bakan Göktaş: Eğitimde veya istihdamda yer almayan 4 bin 500 genç kadına destek oluyoruz
00:06
BM: Netanyahu'nun İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölgeye ziyareti "en hafif tabirle endişe verici"
23:23
BM'den, uluslararası topluma Suriye'deki siyasi geçişe ve insani ihtiyaçlara destek çağrısı
23:46
The Guardian: İsrail, Lübnan'da yasaklı misket bombaları kullanıyor
23:11
Meclis, çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak
21:47
110 milyon yıllık yeni uçan sürüngen türü keşfedildi
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
FOTO FOKUS
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ