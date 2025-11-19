Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 19.11.2025 20:52

Marmara Denizi'nde Panama bayraklı tankerde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarındaki bir gemide sızıntı kaynaklı zehirlenme vakası sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Marmara Denizi'nde Panama bayraklı tankerde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf]

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alındı.

Rusya vatandaşı 13 mürettebatı bulunan gemideki tüm personelin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Zehirlenme Gemi Marmara Denizi
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
