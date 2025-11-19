Marmara Denizi'nde Panama bayraklı tankerde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alındı.

Rusya vatandaşı 13 mürettebatı bulunan gemideki tüm personelin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.