İstanbul'da alkollü sürücünün çarptığı otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybetti

D-100 kara yolu Mimarsinan Mahallesi mevkisinde dün, makas atarak ilerlediği iddia edilen E.T.S. idaresindeki pikap, Yasin Gökhan E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan baba Yasin Gökhan E., anne Merve Öztürk E. ile 6 aylık bebekleri Kaan E. yaralandı.

Baba ile bebek, sağlık ekiplerince Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobil içinde sıkışan anne Merve Öztürk E. ise bulunduğu yerden çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan bebek yapılan müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Anne Merve Öztürk E.'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan pikap sürücüsü E.T.S'nin alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.