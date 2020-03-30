Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Güroymak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Polis Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva 2020-2 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda tespit edilen sığınakta, 4 leşker kıyafeti, 2 çift ayakkabı, 3 mat, 2 tencere, tabak, bardak, çaydanlık, testere, 2 kilim, 2 metre tüp hortumu ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir."