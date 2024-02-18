Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.02.2024 09:18

Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde düzenlenen tefeci operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı.

Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçunu işleyerek, birçok vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edilen 53 hedef şahsın yakalanması ve ikamet ile işyerlerinde suç unsuru elde edilmesine yönelik ilimiz Merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan 61 adreste eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bahse konu şüpheli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, çok sayıda çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi. 

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Bir organize suç örgütü daha "Kafes"lendi: 12 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:42
Erzincan'da toprak kayması öncesi çekilen "çatlak fotoğrafları" bilirkişi raporunda
09:28
İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonu: 4 gözaltı
09:01
Bir organize suç örgütü daha "Kafes"lendi: 12 gözaltı
08:54
Tarım işçilerini taşıyan midibüs kaldırıma çarpıp devrildi: 15 yaralı
08:12
Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolcunun bulunduğu feribot kurtarıldı
Binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdü
Binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdü
FOTO FOKUS
Ünlü komedyen Youssef'tan "Filistin" mesajları
Ünlü komedyen Youssef'tan "Filistin" mesajları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ