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Türkiye
AA 18.02.2024 08:22

Bir organize suç örgütü daha "Kafes"lendi: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes-42" operasyonu kapsamında elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bir organize suç örgütü daha "Kafes"lendi: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da jandarma bölgesinde "Kafes-42" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonda 12 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütünün, talimatları, firari olarak yurt dışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, sözde 'tahsilat' adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve iş yeri kurşunladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi."

Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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Ali Yerlikaya Suç Örgütü
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