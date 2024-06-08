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Türkiye
AA 08.06.2024 15:36

Bitlis'te fırtına: Çatılardan uçan parçalar hasara neden oldu

Bitlis’te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan sac ve tahta parçaları bazı ev ile araçlarda hasara neden oldu.

Bitlis'te fırtına: Çatılardan uçan parçalar hasara neden oldu
[Fotograf: AA]

Kentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın, Beşminare Mahallesi'nde de iş merkezinin çatısının bir bölümü uçtu.

Bitlis'te fırtına: Çatılardan uçan parçalar hasara neden oldu

Vatandaşların haber vermesi üzerine, çatıların uçtuğu bölgelere AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te fırtına: Çatılardan uçan parçalar hasara neden oldu

Çatılardan kopan sac ve tahta parçalarının isabet ettiği iki binanın dış cephesinde, cam balkonlar ve balkon korkulukları ile park halindeki 2 minibüste hasar meydana geldi.

Bitlis'te fırtına: Çatılardan uçan parçalar hasara neden oldu

AFAD ekipleri, hasar tespiti için çalışma başlattı, polisler de çatıları uçan binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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