"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen İslahiye'de yıkılan Çamlık Apartmanı enkazında çalışan Iğdır Güvenlik Korucuları, jandarma ve Manisalı maden işçilerinden oluşan kurtarma ekipleri, iki kişinin yaşadığını tespit etti.

AKUT, UMKE ekiplerinin de yardımıyla 3 saatlik çalışma sonucu enkazdan çıkarılan biri engelli iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.