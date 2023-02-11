Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 07.42'de, 4,2 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.
Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-11
Saat:07:47:03 TSİ
Enlem:37.811 N
Boylam:36.56 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KGqUp8HtAj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Doğal Afet Kahramanmaraş
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