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Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
[Fotoğraf: AA ]
2014 yılından itibaren terör örgütü PKK'da yer alan Hevi Çiyan kod adlı Halise Alptekin, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Mardin İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları neticesinde, 2014'den itibaren terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren Hevi Çiyan kod adlı Halise Alptekin, bir yıldır süren ikna çalışmaları sonucunda kamplardan kaçarak Habur Sınır kapısında teslim oldu.
Teröristin soruşturması devam ediyor.
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