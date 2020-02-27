Haber Giriş: Kaynak: AA
TÜBİTAK'a 15 personel alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TÜBİTAK, Ankara'daki başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak.
Son başvuru tarihi 2 Mart
Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek.
Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun web sayfası üzerinden yapılacak.
Etiketler: TÜBİTAK personel alımı istihdamSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:00
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