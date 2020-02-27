Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak.

Son başvuru tarihi 2 Mart

Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek.

Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun web sayfası üzerinden yapılacak.