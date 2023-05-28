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Türkiye
AA 28.05.2023 12:21

Bir günde iki 'evet': Kız arkadaşına temsili oy pusulasıyla evlilik teklifi yaptı

Ankara'da Mehmet Emin Özbey, kız arkadaşı Gizem Esin'e temsili sandık ve çiftin fotoğrafı bulunan oy pusulasıyla sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Bir günde iki 'evet': Kız arkadaşına temsili oy pusulasıyla evlilik teklifi yaptı

Mehmet Emin Özbey, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu oylaması için İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'ne gelen kız arkadaşı Gizem Esin'e evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Yanında temsili sandık ve çiftin fotoğrafları bulunan oy pusulası ile "evet" mührü getiren Özbey, okulun kapısında diz çökerek elindeki yüzükle Esin'e evlilik teklifinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Esin'in "evet" cevabının ardından Özbey, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı. Esin de "evet" yazan mührü, Özbey ile fotoğrafının bulunduğu oy pusulasına basarak zarfı sandığa attı.

Oy vermeye gelen vatandaşlar da çifti tebrik ederek mutluluk diledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Heyecanlı olduğunu dile getiren Esin, "Hem bizim hem de ülkemiz için iyi olur inşallah. Seçimden dolayı zaten heyecanlıyız, bu ekstra bir şey oldu" dedi.

Özbey ise "En azından kendi seçimimizle kendi kaderimizi değiştirelim istedik. Biraz anti demokratik bir seçim oldu. Tek aday var ve sadece 'evet' mührü vardı. Oy verdi, şu anda iktidarım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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