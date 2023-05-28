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Türkiye
İHA 28.05.2023 11:41

Bursa'da 700 seçmen ekiplerin yardımıyla sandık başına gitti

Bursa'da oy kullanmak isteyen ortopedik engelli ve yaşlılara ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Yaklaşık 700 seçmen bu imkan sayesinde oy kullandı.

Bursa'da 700 seçmen ekiplerin yardımıyla sandık başına gitti
[Fotograf: İHA]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 13. Cumhurbaşkanı Seçimleri için tüm imkanlarını seferber etti. Tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 22’si ambulans olmak üzere 100'e yakın araç görevlendirildi.

Başvuru yapan yaklaşık 700 vatandaşa ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Bursa'da 700 seçmen ekiplerin yardımıyla sandık başına gitti

"Geçen seçim oy kullanamadığı için ağlamıştı"

Yıldırım ilçesinde oturan ve yürüyemeyen 74 yaşındaki Veliye Kolay da Büyükşehir ekipleri tarafından evinden sedyeyle alınıp ambulansla sandığa götürüldü. Oyunu kullanan Kolay, tekrar evine bırakıldı.

Kolay’ın Gelini Emine Kolay, "Kayınvalidem 6 yıl önce beyin kanamasına bağlı felç geçirdi. 6 senedir yürüyemiyor. Geçen seçim oy kullanamadığı için ağlamıştı. Böyle bir hizmet olduğunu kızım söyledi. Yetkilileri arayıp yardım istedi. Sağ olsunlar buraya kadar gelip bize yardımcı oldular. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu. 

Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti oy kullanma işlemi bitene kadar aralıksız devam edecek.

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