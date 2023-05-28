Bursa'da 700 seçmen ekiplerin yardımıyla sandık başına gitti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 13. Cumhurbaşkanı Seçimleri için tüm imkanlarını seferber etti. Tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 22’si ambulans olmak üzere 100'e yakın araç görevlendirildi.

Başvuru yapan yaklaşık 700 vatandaşa ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

"Geçen seçim oy kullanamadığı için ağlamıştı"

Yıldırım ilçesinde oturan ve yürüyemeyen 74 yaşındaki Veliye Kolay da Büyükşehir ekipleri tarafından evinden sedyeyle alınıp ambulansla sandığa götürüldü. Oyunu kullanan Kolay, tekrar evine bırakıldı.

Kolay’ın Gelini Emine Kolay, "Kayınvalidem 6 yıl önce beyin kanamasına bağlı felç geçirdi. 6 senedir yürüyemiyor. Geçen seçim oy kullanamadığı için ağlamıştı. Böyle bir hizmet olduğunu kızım söyledi. Yetkilileri arayıp yardım istedi. Sağ olsunlar buraya kadar gelip bize yardımcı oldular. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti oy kullanma işlemi bitene kadar aralıksız devam edecek.