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Türkiye
TRT Haber 28.05.2023 11:19

Seçim güvenliği için gerekli tedbirler alındı

İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun tüm Türkiye genelinde sorunsuz tamamlanması için gerekli tedbirleri aldı. 601 bin 250 güvenlik görevlisi, 73 helikopter, 8 uçak ve 61 insansız hava aracı sahada.

Seçim güvenliği için gerekli tedbirler alındı

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

Toplam, 601 bin 250 güvenlik personeli görevlendirildi. 73 helikopter ve 8 uçak havadan denetim gerçekleştiriyor.

754 TOMA, 244 bot gemi göreve hazır bekletiliyor. 61 İHA çalışmalara destek veriyor.

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Seçim Harekat Merkezi olarak görev yapıyor.

81 ildeki tüm gelişmeler anlık olarak takip ediliyor. Helikopter, İHA ve Dronlar ile çekilen görüntüler anlık olarak merkeze aktarılıyor.

Sosyal medya platformlarından olası dezenformasyonlara karşı bilişim suçları mücadele ekipleri görev yapıyor. Suç unsuru bulunan paylaşımlara yönelik anlık idari ve adli işlemler başlatılacak.

Olası elektrik kesintilerine karşı ise ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak, gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve güç kaynakları ile aydınlatma sistemleri çalışır halde bulunduruluyor.

AVM'ler, turistik bölgeler, hava limanları, otobüs terminalleri ile metrolarda olumsuz bir durum yaşanmaması için de tedbirler alındı.

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