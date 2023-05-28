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Türkiye
AA 28.05.2023 11:49

Oy kullanmaya yöresel kıyafetlerle gittiler

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle, Muğla'da ise bir kişi, yöresel Yörük kıyafetiyle oy kullandı.

Oy kullanmaya yöresel kıyafetlerle gittiler
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle sandık başına gitti.

Germencik ilçesine bağlı Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklarda oy kullanan efe kıyafetli seçmenler, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla oy kullanma işleminin sonrasında fotoğraf çektirdi.

Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı, bugün yapılan seçimlerin tarihi önem taşıdığını belirterek bu özel günde de efe kıyafeti giymeyi tercih ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Seçimleri "demokrasi bayramı" olarak gördüklerini kaydeden Sarı, "Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Herkes vatandaşlık görevini yapmalıdır. Biz de görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Yörük kıyafetiyle oy kullandı

Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleriyle gelen Oktay Durukan'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, Durukan ile fotoğraf çektirdi.

Durukan, 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin 100. yılında seçime gittiğini belirten Durukan, "Ben de tarihi Yörük elbisesiyle oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun." dedi.

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