Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 894'üncü gününde sürüyor.

Batman'dan 2016 yılında 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ömer Orhan'ın kardeşi İrem Orhan da eyleme dahil oldu.

"Susmaya mecbur kalan tüm annelerin sesi olmak için geldim"

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin çalıştığı oto yıkamacıdan zorla dağa götürüldüğünü söyledi.

Annelerden cesaret alarak eyleme katıldığını ifade eden Orhan, "Buraya, bir daha anne yüreği yanmasın, babaların boynu bükülmesin diye, susmaya mecbur kalan tüm annelerin sesi olmak için geldim." dedi.

Bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının kendilerine umut verdiğini belirten Orhan, ağabeyine kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini kaydetti.

Artık sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Orhan, "HDP'nin yaptığı terörden dolayı hiçbir şekilde sessiz kalmayacağız. Binlerce sessiz anne ve babanın sesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Orhan, ağabeyinden geri dönmesini istedi.