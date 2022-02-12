Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ve ruhsatsız silah satarak suç örgütüne haksız kazanç ve eleman kazandırdıkları, polise yakalanmamak için tarihi mekanları ve çevresini kullandığı yönünde tespitlerde bulundu.

Çalışmalar kapsamında suç örgütü elebaşı R.A. ve sözde yönetici G.Y. ile 4 kişinin cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

17 adrese eş zamanlı "Hamamböceği" operasyonu

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 4'ü cezaevinde olmak üzere 17 şüpheliye yönelik 17 adrese eş zamanlı "Hamamböceği" adı verilen operasyon başlatıldı.

Ekipler, Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Zanlılara ait araç, ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ile hassas terazi, 4 tabanca ve 94 fişek ele geçirildi.