Bingöllü çocuklar kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de bir tepede kayan çocuklar az daha kar kütlesinin altında kalıyordu. Facianın eşiğinden dönülürken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyündeki çocuklar, bir tepeden aşağı doğru kayıyordu. Bir anda peşlerine kar kütlesi düştü.
Çevredekiler çocukların yardımına koştu. Facianın eşiğinden dönüldü. Korku dolu o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: keklikdere köyü kar kütlesi genç ilçesi bingöllü çocuklarSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 23:52
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