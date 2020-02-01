Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olduğu belirtildi.

Paylaşımda, merkez tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi.

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 31 Ocak'a kadar meydana gelen 1679 depreme ait üç boyutlu görüntünün yer aldığı video 1 dakika 6 saniye sürüyor.