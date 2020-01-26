Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Deprem anının yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde kamera ve kameranın bağlı olduğu direğin sallandığı görülüyor.

Sürsürü'de enkaz altındaki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 48 saat geçti.

Kent merkezinde yıkılan binada arama kurtarma çalışması devam ediyor.

AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altında kalan 3 kişinin kurtarılması için ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Mustafa Paşa'da aramalar bitti

Öte yandan Mustafa Paşa Mahallesinde arama çalışmaları sona erdi. 2 binanın yıkıldığı mahallede tarama ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden yönlendirilen çok sayıda ekibin arama kurtarma çalışmasının ardından sismik araştırma (ses dinleme) yapıldı.

Enkaz üzerinde yaklaşık 5 ekip, son kez ayrı noktalarda sismik dinleme yaptıktan sonra enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Mahallede yürütülen arama kurtarma çalışmasında, enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarılmış, biri bebek 13 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Depremde toplam 39 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi kurtarıldı

Şimdiye kadar 39 kişi hayatını kaybetti, enkaz altından 45 kişi sağ olarak kurtarıldı. Hastanelerdeki 1503 yaralı taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavileri devam eden yaralı sayısının 104'e kadar düştüğünü açıkladı.

AFAD, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 826 artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.