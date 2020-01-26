TCDD'den depremzedelere konaklama treni
Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, deprem bölgesindeki vatandaşların barınmaları için 10 vagonlu konaklama trenini bölgeye gönderdi.
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Sakarya'daki Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a gönderdi.
1 vagonda 2 aile rahatlıkla konaklayabiliyor
İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlar, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo gibi özellikleriyle bir evi andırıyor.
Etiketler: TCDD konaklama treni Elazığ deprem bölgesiSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 18:50