Elazığ Sivrice’de, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

AFAD, depremin ilk gününden bu zamana kadar 844 artçı deprem yaşandığı bilgisini paylaştı.

Arçtıların 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde.

AFAD'dan yapılan açıklamada, afet yönetiminin iyileştirme safhasının sürdüğü aktarıldı. Bölgeye 23 bin 507 çadırın ulaştırıldığına işaret edildi.

38 kişi hayatını kaybetti

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarafa faaliyetleri sürüyor.

Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 637 personel, 22 arama kurtarma köpeği, toplam 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor.

Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan kurtarıldığı, deprem sonrası 1607 vatandaş hastanelere başvurdu.

Cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 38 oldu.