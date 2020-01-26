Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sadece 26 Ocak saat 00.00’dan 16.00’a kadar en büyüğü 4 büyüklüğünde 119 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesinden derlenen bilgilere göre, artçı sarsıntılar Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin mahallelerinde meydana geldi.