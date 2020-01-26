Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Manisa'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Son 16 saatte 119 artçı sarsıntı meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sadece 26 Ocak saat 00.00’dan 16.00’a kadar en büyüğü 4 büyüklüğünde 119 artçı sarsıntı kaydedildi.
Kandilli Rasathanesinden derlenen bilgilere göre, artçı sarsıntılar Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin mahallelerinde meydana geldi.
Etiketler: Manisa depremi Manisa Kırkağaç artçı sarsıntı AkhisarSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 16:29