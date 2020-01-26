Kızılırmak Nehri'nin bazı bölümleri dondu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkii ile Hafik ilçesindeki bazı kısımları buz tuttu.
[Fotoğraf: AA]
Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkat çekti.
Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar indi.
Etiketler: Sivas kızılırmak nehri dondurucu soğuk buzlanmaSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 16:07