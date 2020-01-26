Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkii ile Hafik ilçesindeki bazı kısımları buz tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkat çekti.

Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar indi.