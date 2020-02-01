Geçen yıl şubat ayında İstanbul Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı, 21 kişiyi hayattan kopardı. Bölgede 7 binanın daha riskli olduğu tespit edildi. Boşaltılan apartmanlar kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkılan apartman ve çevresindeki diğer apartmanların kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Burada bulunan 105 dairenin anahtarları da yeni sakinlerine verildi.

Anahtarlarını alan hak sahipleri yeni evlerine taşınmak için hazırlık yapıyor. Eksiklerin giderilmesinin ardından hak sahipleri yeni evlerine taşınacak.

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Murat Can Reyhan