Kar, kuvvetli yağış ve rüzgar. Türkiye, haftayı soğuk ve yağışlı geçirdi. Peki, önümüzdeki hafta yurdu nasıl bir hava bekliyor?

Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, "Bugün Doğu bölgelerinde kar yağışı gördük hafif aralıklarla, pazar ve pazartesi gününe baktığımızda yurdumuzun büyük bir bölümünde hafta parçalı az bulutlu olacak diyebiliriz. Sadece Karadeniz kıyı şeridinde yağmurlar var bir de Ege'nin kıyı ve batı kesimlerinde hafif sağanak yağış görebiliriz" dedi.

Salı ve çarşamba günü güney ve iç kesimlerde yağmur bekleniyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar oldukça düşecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

İstanbul ve Ankara'da perşembe günü kar yağışı etkili olacak. Elazığ ve Malatya'da da sıcaklıklar hızla düşecek. Yağmur yerini kara bırakacak.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Ümit Kumcuoğlu