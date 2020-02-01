İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıldığını duyurduğu sitede, amacından güzergahına, takviminden maliyetine kadar Kanal İstanbul hakkında pek çok bilgi aktarılıyor.

Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak.



Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm soruların yanıtlarını içeren https://t.co/Kl0Xs2PAsT internet sitesini yayına açtık.



Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz.



Hayırlı, uğurlu olsun — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2020

Sitede, Montrö Sözleşmesi'nden başlayarak Kanal İstanbul’a ilişkin iddialar ve gerçekler de bilimsel araştırma verilerine dayalı olarak hazırlanan infografik ve videolar ile anlatılıyor.

Siteye ulaşmak için tıklayınız

Hazırlanan sitede ''Her Şeyi Bilmek İstiyorum'' başlıklı bölümünde İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasından canlı hayatının korunmasına kadar pek çok konuda bilimsel araştırma verilerine erişilebiliyor.

Sitede, kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren “50 Soruda Kanal İstanbul” kitapçığına da ulaşılabiliyor.