Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun inşasında önemli bir aşama geride kaldı.

İstanbul'da bulunan Tuzla Sedef Tersanesi'nde inşa edilen geminin, ana tahrik ve sevk sistemi tamamlandı. TCG Anadolu, liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip olan gemide, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampası bulunuyor.

Dev savaş gemisinin 6 uçak, 4 ATAK helikopteri, 8 orta yük nakliye helikopteri ve 2 seahawk genel maksat helikopteri ile 2 adet insansız hava araç kapasitesi bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

TCG Anadolu'nun inşasının bu yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.