Koronavirüs salgını karşısında Sağlık Bakanlığı limanlarda da önlemleri artırdı.

Ticaret gemilerinin yanaştığı tüm limanlarda denetim yapılıyor.

Burası İstanbul'daki Ambarlı Limanı. Özellikle Çin'den gelen gemiler gözetim altında.

Hudut Sahil Sağlık Denetleme Tabibi Murat Serdar Karadeniz, gemi yanaşmadan sağlık denetimlerinin yapıldığını söyledi.

"Yani enfekte bir durum olduğunda biz gemiye yanaşma izni vermeyiz. Eğer hasta ya da şüpheli birileri varsa açıkta kontrollerini yaparak kıyıyla temasını önleriz."

Tıbbi denetim yapılıyor

Ambarlı limanında 6 kişilik sağlık ekibi var. 1 doktor ve 5 sağlık memurunun yanı sıra 112 personelinden de gerektiği takdirde destek alınıyor.

Karadeniz, "Demirli alana alıyoruz. Demirli alanda bizim arkadaşlarımız ve ben uygun donanımlarla kıyafetlerle gemiye tıbbi tetkik için gidiyoruz. Eğer sağlık yardımına ihtiyacı olan biri varsa da bunu vakumlu sedyeyle uygun şartlarda alıp transferini sağlıyoruz. Gemideki temaslı kişilerde bu süreç içerisinde hem tıbbi denetimden geçiriliyor ve karantina alanına beklemeye giriyor" dedi.

Uluslararası kurallara göre, ticaret gemilerinde çalışanların yola çıkmadan önce sağlık taramalarının yaptırılıp sonuçların ilgili ülkeye bildirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda uğradıkları son 10 limanı ve tayfalardaki değişiklikleri de belirtmeleri de gerekiyor.

Yapılan tetkiklerde Türkiye'nin tüm limanlarında şu ana kadar koronavirüs vakasıyla karşılaşılmadı.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Musa Toprak