Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyonda toprağa gömülü metal tenekede 5 kilogram el yapımı plastik patlayıcı düzeneği ele geçirdi.

Patlayıcı düzeneği ekiplerce operasyon bölgesinde imha edildi.