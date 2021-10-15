Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen Eren-4 Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.
Ekipler, operasyonda toprağa gömülü metal tenekede 5 kilogram el yapımı plastik patlayıcı düzeneği ele geçirdi.
Patlayıcı düzeneği ekiplerce operasyon bölgesinde imha edildi.
Etiketler: Bingöl Eren Operasyonları PKK/KCK Terörle Mücadele
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