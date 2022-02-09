Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de çığ düşen yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.
Bingöl’ün kırsal alanlarında devam eden yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Genç- Yenisu il yolunda çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.
Sürücüleri uyaran valilik, Genç-Yenisu il yolunun 33. km'sinde Çığ düşmesi sonucu yolun 13-44 kilometreleri arası araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Çığın düşmesinin ardından Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekiplerince bölgede çalışma başlatıldığı bildirilirken, yolun kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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