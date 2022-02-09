Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.S, H.D, T.Ö'yü yakaladı.
Kimlik kontrolünde 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Yunanistan FETÖ Terörle Mücadele
Son Haberler
- 13:26
- 13:29
- 13:15
- 13:09
- 12:58
Sıradaki Haber
Eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz