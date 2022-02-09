Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 2022 Ocak ayında ortalama sıcaklıklar, Muğla, Marmaris, Datça, Dalaman, Karaisalı, Korkuteli, Manavgat, Mut, Seydişehir, Bitlis ve Siverek çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Lüleburgaz çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,9 derece olarak kaydedilirken, bu sene 2,2 derece oldu.

Ocak ayının en sıcak ve en soğuk yerleri

Ocakta en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,4 derece ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 25,5 derece ile İnebolu'da tespit edildi.

2022 yılı Ocak ayında sıcaklıklar, uzun yıllar sonra ortalamasının 0,7 derece altına düştü.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, Lüleburgaz çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,2 derece olurken, geçen ay da aynı dereceyi buldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,3 derece olarak Bilecik'te, en yüksek sıcaklık ise 23,1 derece olarak Kocaeli'de tespit edildi.

Ortalama sıcaklıklar, geçen ay Ege Bölgesi'nde, Muğla, Marmaris ve Datça çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,3 derece iken, geçen ay 5,3 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 17,4 dereceyle Simav, en yüksek sıcaklık ise 21,2 dereceyle Marmaris olarak kayıtlara geçti.

[Grafik: TRT Haber]

Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Karaisalı, Korkuteli, Manavgat ve Mut çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında oldu. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,5 derece iken, 2022 Ocak'ta 6,7 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 27,6 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 22,4 dereceyle Kale/Demre'de ölçüldü.

İç Anadolu'da ortalama sıcaklık eksi 2 oldu

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı eksi 0,6 derece iken, geçen ay eksi 2 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 27,3 dereceyle Seydişehir'de, en yüksek sıcaklık ise 16,4 dereceyle Eskişehir'de kaydedildi.

Ortalama sıcaklıklar geçen ay Karadeniz Bölgesi'nde, Akçakoca çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 3 derece iken, geçen ay 2,7 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,3 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 25,5 dereceyle İnebolu'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, Bitlis çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 4,2 derece olurken, 2022 Ocak'ta sıfırın altında 4,7 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,4 dereceyle Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 11,7 dereceyle Elbistan'da tespit edildi.

Ortalama sıcaklıklar ocakta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Viranşehir çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,7 derece iken, 2022 Ocak'ta 4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,4 dereceyle Çermik'te, en yüksek sıcaklık ise 19,6 dereceyle Ceylanpınar'da ölçüldü.

Grafik: Hafize Yurt Ateş