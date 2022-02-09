Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir tırın dorsesinin mührünün söküldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, dorsede yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin sırt çantasında şişme bot ele geçirildi.
Tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü. Yabancı uyruklular Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Tekirdağ
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